إصابة 3 أشخاص باصطدام سيارة بسور حديدى فى حادث بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث مروع إثر اصطدام سيارة ملاكي بالسور الحديدي الفاصل بين الاتجاهين وإصابة 3 أشخاص من مستقلي السيارة، وأنقذت العناية الإلهية المواطنين المارين في شارع البحر.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم في شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا، وانتقلت قوات الأمن والمرور والحماية المدنية و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص في شارع البحر بطنطا، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد سائقها بسبب السرعة مما أدى لاصطدامها بالسور الحديدي الفاصل بين الاتجاهين وتدمير جزء منه، وتم نقل سائقها واثنين آخرين من مستقلي السيارة للمستشفى الجامعي بطنطا بعد إصابتهم بعدة إصابات متفرقة بالجسم، وبسؤال شهود العيان أكدوا وقوع حادث تصادم في شارع البحر بمدينة طنطا بعد اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بالسور الحديدي الفاصل بين الاتجاهين بشارع البحر بعد اختلال عجلة القيادة في يد سائقها، وقامت أجهزة المرور تحت إشراف العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية باستدعاء سيارة إنقاذ لرفع السيارة .

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الحادث وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.