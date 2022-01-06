الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل 8 أفكار لهدايا عيد الميلاد (صور)

هدايا عيد الميلاد
هدايا عيد الميلاد

بحتفل أقباط الشرق الأوسط أو الأرثوذكس بالكريسماس أو عيد الميلاد المجيد في 7 يناير من كل عام.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أفضل هدايا عيد الميلاد المجيد..

قبعة منسوجة

أكمل مظهرك الشتوي مع قبعة صغيرة دافئة للغاية تشعرك بالدفء، حتى لو كانت من صنع الجدة، ستشعر بقليل من البرودة في كل مرة تخرج فيها مع قبعة صغيرة أنيقة.

لوحة الحروف للقوائم 

تضفي لوحة الحروف المربعة هذه لمسة شخصية على أعياد الميلاد المجيد أو أو حفلات العشاء، توفر مظهرًا أنيقًا وعصريًا يتناسب مع مساحات المعيشة المختلفة.

بطانية مضغوطة مقاومة للماء 

يقدرون هذه البطانية الخارجية لجميع لقاءاتهم في الخارج، يمكن طيها بسهولة ويمكن حتى وضعها في الجيب، إنها أيضًا مقاومة للماء ومقاومة للرمل لذا يمكنهم استخدام هذه الهدية على الشاطئ، ومغامرات التخييم، والمشي لمسافات طويلة، والنزهات في الحديقة. 

جهاز صنع القهوة

هو  أداة مناسبة بشكل غير متوقع في المنزل، ويمكنه صنع لاتيه أو كابتشينو مذاق أقرب إلى ما تجده في المقهى.

غطاء وسادة من الحرير

غطاء وسادة مصنوع من حرير التوت العضوي، لطيف على الشعر والجلد، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاختيار من بين ألوان عدة لتتناسب مع الفراش الخاص بك. 

سيرم مرطب يغذي البشرة 

يعتبر مصل حمض الهيالورونيك هذا منتجًا ضروريًا لترطيب البشرة بعمق، مما يجعلها رطبة لمن لديهم بشرة جافة أو حساسة خلال الأيام الباردة القادمة.

مصباح القمر

مصباح القمر هذا على شكل زحل يعطي وهجًا محيطيًا مهدئًا لإضفاء السطوع على غرفتهم، سواء استخدمتوه كضوء ليلي خفي أو كإكسسوار للغرفة.

منشفة شعر

لقد ألهمت مناشف الشعر المفضلة عددًا كبيرًا، المناشف مصنوعة من نسيج خاص يتكون من ألياف فائقة النعومة (أدق من الحرير) تعمل على تقليل مقدار الاحتكاك الذي يتعرض له الشعر أثناء وجوده في أضعف حالاته، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل على تسريع وقت التجفيف بنسبة تصل إلى 50٪.

 

مسيحيو الشرق الأوسط الكريسماس عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد قبعة منسوجة بطانية مضغوطة مقاومة للماء للأنشطة الخارجية جهاز صنع القهوة غطاء وسادة من الحرير الخالص سيروم مرطب يغذي البشرة مصباح القمر منشفة شعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

بث مباشر قداس عيد الميلاد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

تطورات الحالة الصحية لـ تامر حبيب بعد إصابته بكورونا

غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات فى 6 مناطق بالجيزة

خبراء: الرقائق الإلكترونية وراء ارتفاع مبيعات السيارات الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان