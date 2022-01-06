أفضل 8 أفكار لهدايا عيد الميلاد (صور)

بحتفل أقباط الشرق الأوسط أو الأرثوذكس بالكريسماس أو عيد الميلاد المجيد في 7 يناير من كل عام.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أفضل هدايا عيد الميلاد المجيد..

قبعة منسوجة

أكمل مظهرك الشتوي مع قبعة صغيرة دافئة للغاية تشعرك بالدفء، حتى لو كانت من صنع الجدة، ستشعر بقليل من البرودة في كل مرة تخرج فيها مع قبعة صغيرة أنيقة.

لوحة الحروف للقوائم

تضفي لوحة الحروف المربعة هذه لمسة شخصية على أعياد الميلاد المجيد أو أو حفلات العشاء، توفر مظهرًا أنيقًا وعصريًا يتناسب مع مساحات المعيشة المختلفة.

بطانية مضغوطة مقاومة للماء

يقدرون هذه البطانية الخارجية لجميع لقاءاتهم في الخارج، يمكن طيها بسهولة ويمكن حتى وضعها في الجيب، إنها أيضًا مقاومة للماء ومقاومة للرمل لذا يمكنهم استخدام هذه الهدية على الشاطئ، ومغامرات التخييم، والمشي لمسافات طويلة، والنزهات في الحديقة.

جهاز صنع القهوة

هو أداة مناسبة بشكل غير متوقع في المنزل، ويمكنه صنع لاتيه أو كابتشينو مذاق أقرب إلى ما تجده في المقهى.

غطاء وسادة من الحرير

غطاء وسادة مصنوع من حرير التوت العضوي، لطيف على الشعر والجلد، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاختيار من بين ألوان عدة لتتناسب مع الفراش الخاص بك.

سيرم مرطب يغذي البشرة

يعتبر مصل حمض الهيالورونيك هذا منتجًا ضروريًا لترطيب البشرة بعمق، مما يجعلها رطبة لمن لديهم بشرة جافة أو حساسة خلال الأيام الباردة القادمة.

مصباح القمر

مصباح القمر هذا على شكل زحل يعطي وهجًا محيطيًا مهدئًا لإضفاء السطوع على غرفتهم، سواء استخدمتوه كضوء ليلي خفي أو كإكسسوار للغرفة.

منشفة شعر

لقد ألهمت مناشف الشعر المفضلة عددًا كبيرًا، المناشف مصنوعة من نسيج خاص يتكون من ألياف فائقة النعومة (أدق من الحرير) تعمل على تقليل مقدار الاحتكاك الذي يتعرض له الشعر أثناء وجوده في أضعف حالاته، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل على تسريع وقت التجفيف بنسبة تصل إلى 50٪.