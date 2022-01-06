بعد اعتمادها.. 5 لقاحات مناسبة للأطفال والمراهقين لمواجهة فيروس كورونا

على مدار عامين، تسبب الوباء في خسائر فادحة علينا جميعًا، ظهرت متغيرات جديدة، مما جعل من الصعب على الحكومة والشعب معالجة الوضع، في يناير 2020، حيث تم طرح لقاحات فيروس كورونا وتنفس سكان العالم الصعداء، إلا أن الأطفال كانت لهم خصوصية خاصة.

ونرصد في السطور التالية نقدم عدد من المعلومات حول اللقاحات التي يمكن أن يتناولها الأطفال بحسب ماورد في موقع "timesofindia".

اللقاحات الخاصة بالأطفال والمراهقين:

بعد ما يقرب من عام بدأت حملة التطعيم ضد “COVID-19” للمراهقين في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عامًا على قدم وساق وتلقى عدد من الأطفال جرعتهم الأولى مطلع العام الجاري.

وافقت الهند حاليًا على ما يصل إلى خمسة لقاحات لـ COVID-19، وهي Covaxin من Bharat Biotech، و ZyCoV-D من Zydus Cadila و Covovax التابع لمعهد Serum، و Biological E's RBD ، و Johnson & Johnson و Ad 26COV.2S.

ومع ذلك، فإن خيار اللقاح الوحيد المتاح للأطفال هو Covaxin، تم منح الموافقة للاستخدام المقيد في حالات الطوارئ في الفئة العمرية بين 12 و 18 عامًا.

وعلى الرغم من أن لقاح Zydus Cadila قد حصل على تصريح استخدام الطوارئ من هيئة تنظيم الأدوية في 20 أغسطس، إلا أنه لم يتم إطلاقه في البلاد بعد، ولقد كان في الواقع أول لقاح معتمد لكوفيد ويمكن استخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، تم طرح لقاحات Pfizer-BioNTech للأطفال، بينما وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح Pfizer-BioNTech منخفض الجرعات في الفئة العمرية 5-11 عامًا، ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا باستخدام لقاح Pfizer-BioNTech للأطفال في الفئة العمرية ما بين 5 إلى 18 عامًا.