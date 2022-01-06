مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران، اليوم الخميس، في حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بمركز الغنايم في محافظة أسيوط.

وتلقت مديرية أمن أسيوط ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل ووقوع حالة وفاة ومصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص مصرع شاب وتم نقل جثته إلى مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية لباقي المصابين للانتقال والاستماع لأقوالهم.