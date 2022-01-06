الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم بأسيوط

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران، اليوم الخميس، في حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بمركز الغنايم في محافظة أسيوط.

وتلقت مديرية أمن أسيوط ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل ووقوع حالة وفاة ومصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص مصرع  شاب وتم نقل جثته إلى مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية لباقي المصابين للانتقال والاستماع لأقوالهم.

مصرع شخص مديرية امن أسيوط مستشفي أسيوط الجامعي لقي شخص مصرعه مستشفي أسيوط

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