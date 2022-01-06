إصابة مواطن وزوجته باختناق فى حريق بمنزلهما بأسيوط

أصيب مواطن وزوجته، اليوم الخميس، باختناق إثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهما في مدينة البداري بمحافظة أسيوط.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بمنزل ملك "ر. ح. ع" بجوار المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة البداري.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة صاحب المنزل وزوجته باختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى البدارى المركزى، كما نتج عن الحريق احتراق المطبخ وبعض أثاث المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.