ضبط عاطل تحرش بطفلة وحاول خطفها بالسنطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل لاتهامه بالتحرش بطفلة صغيرة ومحاولة خطفها أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز السنطة.

ورصدت كاميرات المراقبة قيام أحد الأشخاص بمحاولة خطف طفلة حال سيرها رفقة شقيقتها بأحد الشوارع بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه حال سير (طفلة سن 13، وشقيقتها سن 7 سنوات - بدائرة مركز شرطة السنطة قام عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الناحية) بالإمساك بإحداهما، ولم يتم تحرير محاضر بالواقعة.

وباستدعاء الطفلة حضرت بصحبة والدتها (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) واتهمت المذكور بالتحرش بنجلتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.