الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بطنطا

حادث
حادث

شهد شارع البحر أحد أكبر الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية،  وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عدة مرات بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة قائدها واثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

و تلقت مديرية  أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بشارع البحر داخل مدينة طنطا، مما أسفر عن إصابة قائدها واثنين آخرين، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى طنطا الجامعى بعد إصابتهم بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الحادث، الذي جرى رفع آثاره وفتح الطريق بالشارع أمام حركة السيارات.

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