الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الغزالة رايقة» تحقق 118 مليون مشاهدة (فيديو)

ملصق فيلم من أجل
ملصق فيلم من أجل زيكو

تواصل أغنية «الغزالة رايقة» للفنان كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة حصد المشاهدات منذ طرحها على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.

وحققت الأغنية 15 مليون مشاهدة على «يوتيوب» وأكثر من 100 مليون مشاهدة على «تيك توك» و3 ملايين مشاهدة على «إنستجرام»، لتكون حصيلة المشاهدات نحو 118 مليوناً بمختلف المنصات.

أغنية «الغزالة رايقة» هي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي «من أجل زيكو» والذي طرح في دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء، ويخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز والنجمة منة شلي.

أغنية «الغزالة رايقة» من كلمات الشاعرة الغنائية منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

 

الغزالة رايقة أغنية الغزالة رايقة صاحب أغنية الغزالة رايقة “الغزالة رايقة” الفنان محمد اسامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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