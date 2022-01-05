الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«من الإسكندرية لسيوة».. فارس يحول دراجته لكافية متنقل (فيديو)

يوسف بجانب مشروعه
يوسف بجانب مشروعه على الدراجة

من وسيلة لممارسة هوايته، لجزء من مشروعه الخاص، الذي بدأ تنفيذه على كورنيش الإسكندرية، إنه فارس الذي حول دراجته إلى كافية متنقل.

التقت “الدستور” مع الشاب السكندري فارس صبري البالغ من العمر 20 عاما في بث مباشر لتتعرف على مشروعه، يقول إنه دائمًا كان يعمل بجانب الدراسة لتوفير مصروفاته الشخصية، إلا أنه أراد أن يكون له عمل خاص به على قدر إمكانياته البسيطة، حيث حول الدراجة الخاصة به والتي يمارس بها هوايته في الماراثونات الرياضية، وقطع المسافات الطويلة بأن تكون مقهى متنقل يقدم المشروبات الساخنة على الفحم.

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وأضاف صبري الطالب بالفرقة الثانية بالمعهد الفني الصناعي أنه فكر في المشروع لأن فكرته بسيطة، لذا بدأ أن يصمم الصندوق الذي يوضع على الدراجة، واختار طريق الكورنيش لكي يكون موقعه الدائم، بعد أن كان في البداية يتواجد أمام مجمع الكليات النظري.

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القهوة على الفحم طعم تاني

وأكد أن تحضير فنجان قهوة على الفحم له مذاق خاص قائلًا: «القهوة على الفحم طعم تاني» متابعًا أن تحضيرها يستغرق عدة دقائق بخلاف البوتجاز أو الرمالة، التي تكون أسرع لذلك محبي القهوة يفضلونها بهذه الطريقة، كما أنه يقدم الشاي أيضًا وميكسات القهوة والنسكافية جميعها على الفحم، وبأسعار في متناول الجميع والتي تبدأ من 5 جنيهات وحتى 15 جنيها.

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حلم المستقبل

وأضاف فارس أن أسرته هي من أكثر داعميه في مشروعه، كما تلقى الدعم أيضًا من الكثير من أصدقائه، مشيرا إلى أنه على الرغم من أنه مر بالعديد من العثرات، إلا أنه استطاع استكمال مشروعه وحلمه أن تكون الدراجة بداية لكافية خاص به يكون مميز أيضًا.

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من الإسكندرية لسيوة بالدراجة

وذكر «فارس» إن حبه للرياضة وخاصة قيادة الدراجات، جعله ينضم للعديد من الماراثونات، ويقطع مسافات طويلة بها، كان آخرها رحلة بالدراجة من الإسكندرية إلى مدينة سيوة.

كورنيش الإسكندرية كافيه متنقل القهوة على الفحم البحر ممارسة الرياضة

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وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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