الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين زين: «المالية» تصرف مستحقات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام إلكترونيًا

حسين زين
حسين زين

أوضح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هناك تواصل دائم ومستمر مع وزارة المالية، فى إطار الجهود المبذولة للوقوف على أخر المستجدات للوفاء وإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بمستحقات العاملين بالهيئة. 

وأضاف «زين» فى تصريحات صحفية: لقد أرسلت الوطنية للإعلام حصر بمستحقات العاملين؛ وأكدت وزارة المالية في بيان رسمي على صرف هذه المستحقات للعاملين من خلال منظومة الدفع  الإلكترونية.

وتابع: بالرغم من إعلان تلك الجهود للعاملين من خلال الإذاعة الداخلية بمبنى الوطنية للإعلام وتواصل رؤساء القطاعات مع العاملين و طمأنتهم بأن هناك انفراجه بالقريب العاجل وأن الدولة تدعم الإعلام الوطنى للمضي قدمًا فى دوره التوعوي والتنويري ومواكبة تطورات العصر؛ إلا أن ردود أفعال عدد من العاملين بالوطنية للإعلام من خلال وقفات وترديد شعارات لا تليق  من شأنها  أن تؤثر سلبًا على الجهود والمساعي، وأن تلك المشاهد تسيء للجميع وأولهم العاملين أنفسهم ولاسيما أن هناك تجاوب مؤكد  من الجهات المعنية بالدولة لحل مشاكل العاملين بالهيئة والتوجيه باتخاذ الإجراءات العاجلة بالاتفاق مع وزارة المالية  للوفاء بهذه المستحقات . 

وتؤكد الوطنية للإعلام على وعى وانتماء أبنائها  لتلك القلعة الإعلامية العريقة فى تفهم بأننا لا ندخر جهدا فى الحفاظ على حقوقهم المشروعة والتى سوف تتحقق .

واختتم تصريحاته قائلا: نناشد أبناء الوطنية للإعلام أن تحظى تلك الجهود بثقتهم وعدم الالتفات إلى أقاويل وتكهنات تشكك بأن ليس هناك حلول.

وكان قد عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا مع رؤساء قطاعات الهيئة، وعرض في الاجتماع ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات؛ عقب الاحتجاجات التي أقيمت من قبل العاملين داخل مبنى ماسبيرو للمطالبة بحقوقهم.

حسين زين اجتماع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزارة المالية مستحقات العاملين في ماسبيرو اخر تطورات مسحتقات العاملين في ماسبيرو

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