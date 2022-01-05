الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لاستضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم

خالد فودة محافظ
خالد فودة محافظ جنوب سيناء،

بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استعدادات المحافظة الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا بمدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، ضم جميع الإدارات المعنية وشركات الكهرباء والمياه وممثلي الشركات المنفذة للأعمال، بحضور محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع، برفع درجات الاستعداد من صباح غد الخميس، وفتح مركز العمليات بمدينة شرم الشيخ بكامل طاقته حتى نهاية منتدي شباب العالم.. واطمأن المحافظ على استعدادات جميع المناطق والجهات، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشجير والتجميل وزراعة أحواض الزهور ورفع أعلام الدول المشاركة.
وأثنى المحافظ على مشروع شبكات ونقاط تصريف مياه المطر بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المشروع أثبت نجاحه خلال تعرض شرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، ووجه بسرعة استكمال المشروع ليشمل جميع المناطق بالمدينة.
وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة منها إنشاء مصنع الثلج بميناء الصيد بطور سيناء بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وإنشاء حلقة السمك، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بالميناء، ورفع كفاءة القزق الميكانيكي، ومد خط المياه والكهرباء بالرصيف، بالإضافة لتوصيل خط المياه بمزرعة نويبع .
كما تابع محافظ جنوب سيناء مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 واطمأن على تسليم كل المواقع للمشروعات والانتهاء من جميع التعاقدات وجار تنفيذ المشروعات.

الطور منتدى شباب العالم محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء

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وائل لطفي

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