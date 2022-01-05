الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 فبراير.. نظر الطعن على براءة المتهم بالتعدي على زميلته بالدقهلية

محكمة
محكمة

حددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة 8 فبراير المقبل؛ لإعادة محاكمة الطالب المتهم بخطف زميلته والتعدي عليها بناحية مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

كانت النيابة قررت الطعن على براءة الطالب من تهمة الخطف والتعدي عليها التي حركتها طالبة بالمرحلة الثانوية، بعد أن حصل الطالب على حكم بالبراءة من تهمتي الخطف والتعدي.

كانت طالبة، تدعى "أمل. ع"، قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يونيو الماضي، اتهمت فيه زميلها باختطافها والتعدي عليها، وحفظت المحاضر التي حررتها آنذاك، بعد ثبوت عدم وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها.

وطالبت بإعادة التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة وشاهد عيان، ولأهمية الواقعة، أمر النائب العام بإعادة التحقيق، وحركت "أمل" دعوتين قضائيتين، الأول ثبوت نسب الطفلة للمتهم، وحصلت فيه على حكم بأبوة الطالب المتهم للطفلة بعد ظهور نتيجة تحليل “DNA”، والثاني خطف والتعدي عليها.

الطعن الدقهلية المتهم براءة محكمة النقض الطالب محافظة الدقهلية مركز أجا

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وائل لطفي

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