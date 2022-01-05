تفريغ 4 آلاف طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

تفريغ 4 آلاف طن رخام وتداول 25 سفينه بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HALA STAR وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 89 متر والغاطس 6 متر، وذلك لتفريغ 4 آلاف طن رخام بالميناء.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 6 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة CS FUTURE وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 175 مترا والغاطس 10.2 متر، وذلك لتفريغ 75 ماسورة بحمولة ٢٢٤٥ طن بالميناء.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة و من المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.