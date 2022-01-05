الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل أول حالتي وفاة بمتحور «أوميكرون» في النمسا والحكومة تبحث تشديد الإجراءات

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

سجلت النمسا، اليوم الأربعاء، أول حالتي وفاة بمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا فى ولاية بورجنلاند.


وقال هانز بيتر دوسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند- في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن الحالتين هما لاثنين من طاقم التمريض في دار لرعاية المسنين في الولاية وهما من غير الملقحين.


وأشار الحاكم إلى أن الولاية ستشهد تشديد إجراءات مكافحة كورونا وتكثيف توزيع اللقاحات وإجراء الاختبارات الطبية لمنع انتشار العدوى.. موضحًا أن الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا يتم حمايتهم بشكل كامل من الذهاب إلى المستشفى.


وأكد وجود إقبال كبير حاليًا على أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.. مشيرًا إلى أن شخصًا من بين كل شخصين فى ولاية بورجنلاند تلقى بالفعل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.


على صعيد متصل، تجتمع الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر غدًا الخميس لبحث سبل الحد من انتشار متحور "أوميكرون" في البلاد وسط توقعات بالعودة إلى الإجراءات المشددة للسيطرة على الإصابات المرتفعة.

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وائل لطفي

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