اعترافات عصابة سرقة المساكن بالمعصرة: «بنكسر الشباك بمفك»

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع تشكيل عصابي يسرق الشقق السكنية، في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة. واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة مستخدمين «مفك، أجنة حديد»، وذلك من خلال تسلق المباني وكسر الشباك وسرق محتويات الشقة وما بها من مشغولات ذهبية ومال.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد المواطنين، يفيد اكتشافه سرقة «مبلغ مالي، مشغولات ذهبية» من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ،لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.