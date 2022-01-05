إدراج علاج جديد لكورونا فى مصر.. للحالات الحرجة وأوميكرون

وافقت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان على إضافة عقار جديد، ضمن البروتوكول العلاجي المستخدم في مواجهة فيروس كورونا «كوفيد– 19» في مستشفيات العزل المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة أدرجت العقار بعد أن أثبتت عدة دراسات عالمية على فاعليته كدواء مضاد للالتهابات لحالات كورونا الحرجة التي قد تحتاج للوضع على أجهزة التنفس الصناعي، أو الدخول للرعاية المركزة.

وأشار النادي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن أهم ما يُميز هذا الدواء أنه يرفع نسبة الأكسجين في الدم وكذلك يُحسن أداء جهاز المناعة، مضيفًا: فائدة هذا الدواء تتعاظم عند استخدامه مع مضاد الفيروسات «ريمديسيفير».

وثمن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على قيام إحدى الشركات الوطنية بإنتاج الدواء محليًا بجودة عالية وسعر مناسب، مما يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، دون الحاجة إلى استيراده.

وعن الجرعات العلاجية من تلك المادة الفعالة، قال النادي، إن العقار الجديد يستخدم في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، ويستخدم لمدة أسبوعين أو حتى الخروج من المستشفى أيهما أقرب، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك تحت الإشراف الطبي.

وأكد أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تسعى إلى توفير كافة الأدوية التي تثبت فعاليتها على مستوى العالم، وأن الفترة المقبلة ستشهد إدراج عدد من مضادات الفيروسات، معربًا عن أمله في أن يتحول فيروس كورونا من وباء إلى مرض مستوطن.

ودعا إلى الالتزام بأقصى درجة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضت منذ بدء انتشار جائحة كورونا، مع الحرص على تلقي اللقاحات.

يشار إلى أن هذا الدواء وافقت عليه أيضًا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهو دواء يُستخدم في الأساس لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، لكن ثبت وجود نشاط مثبط له لإنزيمات JAK1 وJAK2، قد يحتوي على خواص مُضادة للفيروسات، مثل فيروس SARS-CoV-2.