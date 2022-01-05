تداول 1785 طن بضائع و27650 طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة و 503 شاحنة و 29 سيارة و 27650 طن فوسفات بالهيئة العامة لمواني البحر الاحمر



شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة و 503 شاحنة و 29 سيارة ملاكي.



وبحسب ما جاء فى موانيء البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات 1209 طن بضائع عامة و 294 شاحنة و 20 ملاكي وتصدير 27650 طن فوسفات.

شملت حركة الواردات 576 طن بضائع عامة و 209 شاحنة و 9 ملاكي ويتواجد 13 سفن علي ارصفة الموانئ



ووفقا لما جاء فى موانيء البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و 8 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 70 شاحنة والسفينة PROFESSOOR WENGER فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات .وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 91 شاحنة و 3 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و 12 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 56 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة AFRICAN WREN فارغة متجهة الي العقبة والسفينة MARINA .L لتصدير 27650 طن فوسفات الي الهند .

واشار بيان موانيء البحر الأحمر، إلي ميناء نويبع استقبل السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 576 طن و 1 ملاكي وتصدير 80 شاحنة بحمولة 1209 طن و 2 ملاكي .

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1168 طن بضائع عامة ومتنوعة و319 شاحنة و25 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 720 طن بضائع عامة و83 شاحنة و11 ملاكي.

وبحسب ما جاء في بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 448 طن بضائع عامة و236 شاحنة و14 ملاكي ويتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 98 شاحنة و13 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 103 شاحنات و1 ملاكي وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 55 شاحنة و10 ملاكي.

فيما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 35 شاحنة بحمولة 448 طنا وتصدير 28 شاحنة بحمولة 720 طنا و1 ملاكي.

وشهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1435 طن بضائع عامة ومتنوعة، و396 شاحنة، و60 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 824 طن بضائع عامة، و198 شاحنة، و16 ملاكي.