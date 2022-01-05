الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سمكة «تونة» بـ16.8 مليون ين في مزاد

سمكة تونة
سمكة تونة

بيعت سمكة من نوع التونة زرقاء الزعانف، بمبلغ 16.8 مليون ين (144 ألفًا و815 دولارًا) في أول مزاد يقام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو هذا العام اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الأسعار تأثرت بجائحة كورونا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مزاد هذا العام في سوق تويوسو هو المرة الأولى منذ ست سنوات التي تباع فيها سمكة  تونة في المزاد بأقل من 20 مليون ين.

وجرى صيد السمكة، التي يبلغ وزنها 211 كيلوجرامًا، في أوما، وهي من أفضل مناطق صيد التونة في البلاد وتقع على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو.

ويعادل السعر نحو 690 دولارًا للكيلوجرام الواحد. أما مشتري السمكة فكان أحد تجار الجملة.

ويزيد استهلاك التونة زرقاء الزعانف في اليابان أكثر من أي مكان آخر في العالم، وأدى الصيد الجائر إلى تعرض النوع لخطر الانقراض بشدة.

وفي سياق متصل، بيعت سمكة تونة ضخمة زرقاء الزعانف مقابل 20.8 مليون ين (202 ألف دولار) في طوكيو في أول مزاد هذا العام في سوق السمك الرئيسية بالمدينة.

ويقل هذا السعر كثيرًا عن أعلى سعر تم تسجيله في العام الماضي والبالغ 193 مليون ين، وجاء المزاد الأول بالعام الجديد بينما حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان العاصمة مرارًا وتكرارًا على الامتناع عن الخروج غير الضروري وغير العاجل من أجل الحد من الإصابة بفيروس كورونا.
وبيعت سمكة التونة البالغ وزنها 208 كيلوجرامات، قيمة الكيلوجرام الواحد 100 ألف ين تقريبًا، إلى مجموعة يامايوكي المعنية بالبيع بالجملة في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.
وجرى اصطياد السمكة في "أوما" بالطرف الشمالي لجزيرة هونشو في شمالي اليابان، وتعد هذه المنطقة الأفضل لاصطياد أسماك التونة في البلاد.

التونة سوق السمك طوكيو اليابان العاصمة اليابانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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