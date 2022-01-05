«قولتلها مش هسيب حقي».. اعترافات قاتل زوجته بـ«ميّة النار»

حصلت «الدستور» على اعترافات متهم قتل طليقته حرقا بعد إلقاء مياه نار على جسدها لرفضها زواجه من أخرى وإعطائه أموالها الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

باستجواب المتهم "م. م" خلال تحقيقات النيابة العامة، اعترف بقتل زوجته المجني عليها، وأضاف بأن المجني عليها أثناء إقامة العلاقة الزوجية دب بينهما خلافات دفعته للزواج بأخرى ورفضها مساعدته في الحصول على قرض لحل عثراته المالية أو بيع السيارة التي اشتراها لأحد أبنائه.

فتوعد لها ولأبنائها مرات عدة للبطش والفتك بهم وإلحاق أكبر أذى بهم، إلا أن تلك الأفكار قد غابت عن باله حتى أطلت مجددا إثر علمه ببيعهم للسيارة فعقد العزم وبيت النية على النيل منها وتوجه بصحبته المتهم الثاني لشراء زجاجة مياه نار و إبقاها معه.

وأضاف أنه طلب من المتهم الثاني مقابلته مع حلول الساعات الأولى من يوم الواقعة، وتوجها إلى حيث سكنها وكمنا لها على مقربة منه، وما أن استقلت سيارتها تتبع خط سيرها حتى أوقفتها بجوار سور جامعة أو استقلت حافلة نقل رکاب جماعية وبقي في انتظار عودتها وما أن أبصرها توجه صوبها وسكب على وجهه وجسدها مياة النار حال تردیده عبارة (مش أنا قولتلك مش هسيب حقي) ولاذ بالفرار باتجاه سيارة المتهم الثاني وفرا هاربين.

أقوال أبناء المجني عليها

وجاء بأقوال "ع. م"، ۲۳ سنة، طالب، أنه حال تواجده بمسكنه تلقي اتصالاً من الشاهد الرابع “أحد الشهود المارة” مفاده تعرض المجني عليها لحادث، فبادر بالانتقال إلى مسرح الواقعة فأبصرها مصابة بحروق نارية، وعلم منها بقيام والده بارتكاب الواقعة فنقلها إلى المستشفى، وعلم منها بكيفية إصابتها وأن المتهم نفذ تهديده بقتلها نتيجة أن الواردة على لسان “والديّ المجني عليها” الشاهدة الأولى وبتاریخ 19 أغسطس، توفيت الضحية متأثرة بالحروق التي ألمت بجسدها نتيجة الواقعة.

كما جاء بأقوال "ن.م"۲۰ سنة، معلمة بمدرسة بأنها علمت بالواقعة من شقيقها وانتقلت إلى المستشفى وعلمت منها بقيام والدها بارتكاب الواقعة تنفيذا لتهديده المتكرر ورددت بمضمون ما شهد به سالفه.

وقررت النيابة، أمس، إحالة متهم قتل طليقته حرقا بعد إلقاء مياه نار على جسدها بمنطقة التجمع الخامس، بدافع الانتقام لطلاقها منه بالخلع لرفضها إعطاءه ممتلكاتها- إلى محكمة الجنايات.

وحملت القضية رقم 5812 لسنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس، المقيدة برقم 978 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وجاء فى نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م .م" 61 سنة، صاحب مصنع فايبر، و"ب.م" 28 سنة، سائق، بأنهما في 2021/9/9 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة قتلا المجني عليها "ع.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت الأول النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض "مياه نار" للفتك بها، بعد أن أضمر الشر في نفسه إثر تطليقها له خلعا، وكذلك لرفضها إعطاءه ممتلكاتها لدعمه في عثرته المالية، فسوّلت له نفسه الأمارة بالسوء الانتقام من أم ابنائه والخلاص منها.

تفاصيل الواقعة

واتفق المتهم مع الثاني على معاونته، وتوجها بسيارة الأخير في صبيحة يوم الواقعة، وكمنا لها أسفل مسكنها حتى أبصرا إياها تستقل سيارتها، فتتبعا خط سيرها حتى أوقفتها بمسرح الواقعة وترجلت منها متجهة صوب عملها، وتحيينا حتى عادت لاستقلال مركبتها، فأسرع الأول خطواته صوبها وسكب على جسدها أداة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه أحرز المتهم الأول وحاز الثاني بغير ترخيص أداة «مياه نار مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية».

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طليقته وإلقاء ماء نار على وجهها وتشويهها بسبب خلافات بينهما، بمنطقة التجمع الخامس، واتهمت سيدة قبل وفاتها طليقها باعتراض طريقها والتعدي عليها وإلقاء ماء نار على وجهها وتشويهها بسبب خلافات سابقة وتحريرها محاضر ضده.