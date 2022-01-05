«القوى العاملة»: وصول جثمان المصري المتوفي بالسعودية

وصل صباح اليوم الأربعاء، جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن محافظة الدقهلية مركز دكرنس المتوفي في السعودية، نتيجة توقف القلب والتنفس، على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض فجر اليوم، برفقة شقيق المتوفي توفيق محمد توفيق.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تلقي تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقًا للتوجيهات تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفى نتيجة توقف القلب والتنفس على نفقة الدولة، وذلك بعد أن ناشد شقيق المتوفي بتدخل وزير القوي العاملة لشحن الجثمان إلي مصر علي نفقة الدولة.

ونوه بأنه جرى التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفي نفس السياق، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه تم صلاة الجنازة على الشاب المتوفي بمسجد المهيني بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر، ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات الشحن.

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن أخو المتوفي أرسل رسالة صوتية إلي وزير القوى العاملة محمد سعفان وجه فيها الشكر والتقدير على إصدار تعليماته للملحق العمالي بالرياض أحمد رجائي لنقل المتوفى على نفقة الدولة.

كما كشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن وزير القوى العاملة قام بالتواصل هاتفيا مع أخو المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم له واجب العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان،

وقال الوزير في مكالمته مع أخو المتوفي، إن أحمد المتوفى رحمة الله عليه "ده اخويا وربنا يصبركم وشوفوا أيه عايزين" وأنا هنا موجود لخدمتكم وخدمة كل العاملين المصريين في الخارج، مشيرا إلي أن تليفوني الخاص متاح لأبناء مصر بالخارج في أي وقت، لافتا إلي أنه خير دليل على ذلك هو اتصال عادل حنفي الآن بدون ترتيب.

وفي أثناء مكالمة الوزير مع توفيق أخو المتوفى أخذ التليفون أحد أبناء الجالية المصرية في السعودية، وقال للوزير بالحرف الواحد:"إحنا مش مصدقين أنه فيه مسئول في مصر بيسأل علينا تليفونيا" وده اول مره نشوفه وشكر الوزير

وفي نفس السياق أخذ المكالمة أحد حضور الجنازة من أبناء الجالية المصرية وقدم الشكر والدعوات للوزير ولأسرته ، قائلا للوزير:"حضرتك قلبت حزننا على الشاب المتوفى لفرحة لا تتخيلها ونحن فخورين بوجود وزير في مصر زي حضرتك ".

وانهالت التسجيلات الصوتية من أبناء الجالية المصرية لوزير القوى العاملة على متابعته الدائمة واهتمامه بأبناء الجالية المصرية بالسعودية.

واختتم أخو المتوفي المكالمة مقدمًا الشكر مرة أخرى للوزير وأثنى على متابعته أولا بأول لإجراءات نقل جثمان أخوه أحمد.