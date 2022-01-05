قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا والعكس

مواعيد قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا والعكس.. يعتبر خط القاهرة - منوف من أكثر الخطوط التي تجد اقبالا شديد من قبل الركاب، فيزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات القاهرة - منوف، وتنشر الدستور مواعيد تلك القطارات للتسهيل على المواطنين معرفة كافة المواعيد لإمكانية الحجز قبل السفر.



فيوجد بالسكة الحديد، عدد ٢٠ قطار بخط القاهرة - منوف - طنطا، ومنهم قطار رقم 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجرا، قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا، كما يوجد قطار 538 (منوف-القاهرة) وينطلق في تمام الساعة 7:15 صباحا، الوجانب ذلك قطار 124 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة، 8:10 صباحا، وقطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) وينطلق في تمام الساعة 9:00 صباحا.

مواعيد قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا والعكس



كما يتضمن جدول تشغيل قطارات هط القاهرة - منوف - طنطا، قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق تمام الساعة 4:10 فجرا، وقطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 4:35 فجرا.

كما يشمل قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 5:40 فجرا، وقطار 536 مطور (طنطا-منوف) وينطلق فىتمام الساعة 6:00 صباحا، وقطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 6:30 صباحا، وقطار 540 مستحدثه(طنطا-منوف-القاهرة) ىينطلق فى تمام الساعة 6:50 صباحا، وقطار 537 مطور (منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 7:10 صباحا، وقطار 538 (منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 7:15 صباحا.



قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا والعكس

كما يشمل خط القاهرة - منوف - طنطا، قطار 124 مستحدثة وينطلق فى تمام الساعة 8:10 صباحا

قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحا، وقطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 9:50 صباحا، وقطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 11:35 صباحا، وقطار 546 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا

اقرأ أيضا

موعد وفقة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2022

كما يوجد فى جدول تشغيل خط طنطا - منوف - القاهرة، قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهرا قطار 550 مميز(طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا، وقطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا، وقطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا، وقطار 554 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا.