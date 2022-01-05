الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 الترم الأول لمحافظة القاهرة

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الإعدادى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول بمحافظة القاهرة، بعد اعتمادها رسميًا، وحددت يوم التاسع والعشرين من شهر يناير لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول بالقاهرة، على أن ينتهي يوم الثالث من فبراير 2022.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول يبدأ يوم السبت الموافق 29 يناير، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

 

فيما يؤدي الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد 30 يناير 2022، وفي اليوم التالي الإثنين 31 يناير يؤدي الطلاب امتحان مادتي الجبر والإحصاء والحاسب الآلي.

 

ويؤدي الطلاب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة القاهرة الترم الأول امتحان اللغة الأجنبية يوم الثلاثاء 1 فبراير، وفي اليوم التالي 2 فبراير يؤدون مادة الهندسة والتربية الفنية، ويختتم الطلاب الامتحانات يوم الخميس 3 فبراير بمادة العلوم.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول يتم تدريب الطلاب عليها في الوقت الحالي، لمعرفة كيفية الإجابة على الأسئلة.

 

وأشارت الوزارة إلى أن المناهج الدراسية تم وضعها من خلال البيئة المحيطة للطلاب، وأن الأسئلة تعتمد على فهم الطالب للمعلومات الدراسية، وليس حفظها خاصة.

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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للمراحل التعليمية الثلاث ما قبل الجامعي خلال الفترة من 15 يناير وحتى 3 فبراير، وفقا لخريطة الزمنية المنظمة للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

 

وشددت الوزارة على أن الامتحانات تجرى وفقا للقواعد الاحترازية لتفادي انتشار عدوى كورونا بين الطلاب.

 

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجاري، يوم 5 فبراير وتستمر لمدة 15 يومًا، على أن تنتهى يوم 20 من نفس الشهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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