بداية من إجازة الخميس المقبل.. جدول الإجازات الرسمية فى 2022

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بإعلان يوم الخميس المقبل الموافق 6 يناير الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ضمن الإجازات الرسمية عام 2022 للعاملين في المصالح والمؤسسات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، والعاملين في الوزارة، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد في مصر، بدلًا من يوم الجمعة 7 يناير الجاري.

هل الخميس القادم إجازة رسمية للقطاع الخاص؟

في السياق ذاته، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير جدول الإجازات الرسمية في عام 2022 الجاري للعاملين وفق ما أعلن مجلس الوزراء.

جدول الإجازات الرسمية في 2022

ويضم عام 2022 ثمانية عشر يومًا إجازة رسمية، بداية من يوم الخميس الموافق السادس من يناير الجاري.

ويعد أكثر أشهر سنة 2022 في عدد الإجازات هو شهر يونيو، بسبب تزامنه مع إجازة عيد الأضحى، بالإضافة إلى ثورة 23 يوليو ورأس السنة الهجرية 1444.

جدول الإجازات الرسمية 2022