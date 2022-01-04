الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بداية من إجازة الخميس المقبل.. جدول الإجازات الرسمية فى 2022

الإجازات
الإجازات

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بإعلان يوم الخميس المقبل الموافق 6 يناير الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ضمن الإجازات الرسمية عام 2022 للعاملين في المصالح والمؤسسات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، والعاملين في الوزارة، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد في مصر، بدلًا من يوم الجمعة 7 يناير الجاري. 

هل الخميس القادم إجازة رسمية للقطاع الخاص؟

في السياق ذاته، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير جدول الإجازات الرسمية في عام 2022 الجاري للعاملين وفق ما أعلن مجلس الوزراء.

جدول الإجازات الرسمية في 2022

ويضم عام 2022 ثمانية عشر يومًا إجازة رسمية، بداية من يوم الخميس الموافق السادس من يناير الجاري.

ويعد أكثر أشهر سنة 2022 في عدد الإجازات هو شهر يونيو، بسبب تزامنه مع إجازة عيد الأضحى، بالإضافة إلى ثورة 23 يوليو ورأس السنة الهجرية 1444.

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جدول الإجازات الرسمية 2022

  • احتفالات عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير الجاري لعام 2022.
  • إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية يوم 25 يناير 2022.
  • عطلة عيد تحرير طابا يوم السبت الموافق 19 مارس 2022.
  • عيد تحرير سيناء يوم الإثنين الموافق 25 أبريل لعام 2022.
  • عيد الفطر المبارك يوافق 2 مايو 2022.
  • إجازة ثورة 30 يونيو يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.
  • وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022.
  • عيد ثورة 23 يوليو يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022.
  • رأس السنة الهجرية، سوف تكون يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022.
  • إجازة عيد القوات المسلحة المصرية الخميس الموافق 6 أكتوبر لعام 2022.
  • ذكرى المولد النبوي الشريف توافق يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.
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وائل لطفي

ولا تجسسوا

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