الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لسائق توك توك لاتهامه بقتل جاره بالسلام

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق توك توك، بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره يعمل بائعًا في سوبر ماركت، بالسلام، لخلاف بينهما على مبلغ مالي متأخرات أجرة توصيل بضاعة بين المتهم والمجني عليه.

بدأت الواقعة بخلاف نشب بين كل من المتهم ويدعى «ح. غ»، ٤٣ سنة، يعمل سائق توك توك، والمجني ويدعى «خ ج»، ٥٠ سنة، جار المتهم ويعمل بائعًا في سوبر ماركت بسبب مطالبة المتهم للمجني عليه بسداد مبلغ مالي متأخرات نقل بضاعة كان المجني عليه طالب المتهم بتوصيلها لحسابه من المخزن للسوبر ماركت الذي يعمل به وتأخر المجني عليه في سداد المبلغ، وظل يماطل لأكثر من شهرين، فنشبت مشادة كلامية بينهما، فتطور الأمر بينهما للتشابك بالأيدى.

ووفقًا لما رواه شهود عيان أمام تحقيقات النيابة التي أجريت أنه يوم الواقعة فوجئ الأهالي فى تمام العاشرة صباحًا تقريبًا بأن المتهم حضر وتشاجر مع المجنى عليه، بعد مطالبته للأخير بسداد المبلغ المالي المتأخر على المجني عليه، وتدخل الأهالى وفرقوهما، وبعد ذلك ذهب المجنى عليه ليجلس على القهوة.

وعقب ذلك قرر المتهم التّشاجر مع المجنى على، فتوجه إليه أثناء جلوسه على المقهى وقام بالتعدى عليه وضربه دون سابق إنذار، واشتبك الاثنان سويا وتعدى كل منهما على الآخر، ولكن المتهم كان يحمل فى يده سلاحًا أبيض «كاتر» فطعن به المجنى عليه الذى حاول الدفاع عن نفسه عن طريق قطعة خشبية كان يمسك بها، ولكن الطعنة كانت نافذة، وأفقدته القدرة على الدفاع عن نفسه، فسقط غارقًا فى دمائه وتوفى فى الحال.

وأبلغ الأهالي شرطة النجدة بالواقعة، وعلى الفور حضرت قوة من قسم الشرطة والمباحث الجنائية، وتوجه فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، ومباشرة التحقيق مع المتهم بعدما تم القبض عليه من قبل رجال المباحث.

وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد انتهاء الصفة التشريحية لها، وأحالت المتهم لمحاكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.

جنايات القاهرة المؤبد سائق توك توك قتل جاره بائع ماركة

رئيس التحرير

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