الصحة البريطاني: لا توجد حاجة لتشديد قيود «كورونا» في البلاد

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة إلى تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا في إنجلترا، وفقًا لوكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن الوزير البريطاني قوله: "لا يوجد شيء في البيانات في هذه اللحظة يشير إلى أننا بحاجة إلى الانتقال إلى الخطة بي".

وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تعامل المستشفيات مع الوضع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "معدل الإصابات مرتفع للغاية".

وتابع: "للأسف نشاهد زيادة في معدل دخول المستشفيات لاسيما في الفئات العمرية الأكبر سنًا".

وأعلنت السلطات البريطانية أنها ستفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس الثانوية في البلاد، نظرًا لتفشي أوميكرون.

وأكد وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي، أنه سيُطلب من الأطفال في المدارس الثانوية في إنجلترا ارتداء أغطية الوجه عند عودتهم بعد عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل.