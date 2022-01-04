الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، مساء الثلاثاء، إخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة من سرايا النيابة بعد التقدم بمعارضة على الأحكام الصادرة ضده.

تفاصيل القبض على توفيق عكاشة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «عكاشة»، حيث كان ينهي إجراءات سفره، وفوجئت القوات الأمنية بوجود أحكام قضائية واجبة النفاذ عليه.

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

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ورحّلت أجهزة الأمن عكاشة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل المعارضة الاستئنافية في تلك القضايا.

وصدرت أحكام نهائية ضد توفيق عكاشة في عدة قضايا، منها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما.

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