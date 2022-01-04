إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، مساء الثلاثاء، إخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة من سرايا النيابة بعد التقدم بمعارضة على الأحكام الصادرة ضده.

تفاصيل القبض على توفيق عكاشة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «عكاشة»، حيث كان ينهي إجراءات سفره، وفوجئت القوات الأمنية بوجود أحكام قضائية واجبة النفاذ عليه.

ورحّلت أجهزة الأمن عكاشة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل المعارضة الاستئنافية في تلك القضايا.

وصدرت أحكام نهائية ضد توفيق عكاشة في عدة قضايا، منها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما.