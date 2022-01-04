مسلسل «أنا وهى» يتصدر ترند محرك البحث جوجل

مع عرض حلقاته الأولى على قناة سي بي سي، يتصدر مسلسل أنا وهي بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد وأشرف عبدالباقي ترند محرك البحث جوجل بعد ردود الفعل القوية التي تلقاها من رواد مواقع التواصل، لما يتناوله من موضوع مثير للجدل حول الاضطرابات النفسية التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيل العلاقات الاجتماعية وعلى رأسها العلاقات العاطفية.

وبأدائه السلس، استطاع أحمد حاتم أن يجسد ببراعة شخصية سليم الذي يعاني من اضطراب نفسي، وهو الأداء الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فأشاد به أحدهم كاتباً "أحمد حاتم عامل دور حلو أوي وجديد والمسلسل لذيذ جداً وبيضحك أوي، وهو دوره مميز وهو عامله بروفيشينال كالعادة"، وكتب آخر "أحمد حاتم وهنا الزاهد عاملين شغل عالمي"، "أجمد وأحلى مسلسل شوفته في حياتي".

كما كتبت (إحدى المتابعات للمسلسل): "أنا بقالي فترة أي مسلسل بتابعه بستنى الحلقة تخلص واتفرج عليه على النت علشان الإعلانات.. لأول مرة أقعد واستحمل الإعلانات علشان المسلسل"، وكتبت (أميرة) "أنا وهي جامد"، وقال آخر "هنا الزاهد وأحمد حاتم مو طبيعيين"،. وغيرها من ردود الفعل القوية التي تلقاها المسلسل من مصر والعالم العربي.

أنا وهى تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته أيضاً ميرهان حسين، سلوى محمد علي، محمود البزاوي ومحمد ثروت.

من الأعمال المنتظر عرضها لـ أحمد حاتم قريباً في دور العرض السينمائية فيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وذلك بعد عرضه أول مرة في مهرجان الجونة في دورته الأخيرة 2021، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، غادة عادل وبيومي فؤاد، ويصور حاتم حالياً فيلم عاشق مع أسماء أبواليزيد.