الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر حصاد جهود الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة في الشرقية خلال 2021

شئون البيئة
شئون البيئة

أوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن جهود جهاز شؤون البيئة خلال عام 2021 كانت مثمرة، حيث تم المرور على 90 مستشفى حكومى وخاص وجامعى بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية لمتابعه مخازن وتنكات الأكسجين ضمن إجراءات مواجهه أزمه فيروس كورونا.

وأكد الحصري أنه تم مخاطبة الصحة بالملاحظات، و قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة، بفحص 130 شكوى بيئية متنوعة وإزالة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شاركت مع شرطة البيئة والمسطحات للتفتيش على 50 منشأة بمدينة بلبيس وتم تحرير المحاضر جنح بمركز بلبيس بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات المرور على 98 منشأة صناعية بالإشتراك مع الجهات المختصة وتم مخاطبة التنمية الصناعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم الإنتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئى لـ1760 مشروع وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة وتقييم أثر بيئى “أ - ب” وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، وتنفيذ 845 نشاط توعوى “160 ندوة توعية – 124 حملة توعية -  515 لقاء توعوى - 11 اجتماع -  5 ورش عمل - 5 أيام بيئية” حيث دارت المناقشات حول “التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية - الحد من إستخدام البلاستيك”،  بالإضافة لتنفيذ “3 حملات نظافة - ٢٢ حملة تشجير”.

و التفتيش على 37 محطة معالجة صرف صحى وتم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة تقديم خطط إصحاح بيئى للمحطات المخالفة.، فضلاً عن  متابعة عدد 3291 قضية بيئية ، كما تم تحرير 142 محضر ضد الأفراد والمنشآت المخالفة لقانون البيئة و تحرير عدد 214 مصالحة بيئية.

كما تم أخذ 226 عينة من مخلفات المنشأت الصناعية حيث تبين مطابقة 113 عينة و مخالفة عدد 114 عينة للمنشآت الصناعية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كذلك تم متابعة خطط الإصحاح البيئى لـ6 منشآت متنوعة .

وفى إطار متابعة  منظومة المخلفات الصلبة تم متابعة ١٢ نقطة وسيطة ومقلب و مدفن صحي بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الديوان العام ومراكز المدن ، وكذلك التنسيق مع الحماية المدنية في حالة وجود إشتعال ذاتي للمخلفات  وذلك لإخماد تلك الإشتعالات وتم عمل محاضر انضماميه بذلك ، كما تم فحص عدد 23 شكوى فى مجال المخلفات الصلبة.

محافظة حملة المرور ازمة الصرف الصحي شرطة خلال

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وائل لطفي

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