الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«لحظات لا تنسى».. أجمل صور رياضية نسائية لعام 2021

أجمل صور رياضية
أجمل صور رياضية نسائية

انتعشت الرياضة رغم جائحة فيروس كورونا في 2021، إذ سمحت الدوريات الرياضية النسائية والفرق والرياضيين بتسجيل لحظات لا تنسى حتى الآن، ونعرض لكم فيما يلي أكثر الصور الرياضية النسائية أكثر لفتًا للانتباه في العام الماضي، وفقا لموقع insider

لارا جوت بهرامي من سويسرا تتنافس في سباق التعرج العملاق للسيدات في بطولة أودي FIS ألباين للتزلج للسيدات في سانت أنطون ، النمسا.

لارا جوت بهرامي من سويسرا تنافس في بطولة أودي للتزلج المتعرج للسيدات في سباق التعرج العملاق في سانت أنطون، النمسا.

Lindsay Thorngren تنافس في بطولة الولايات المتحدة للتزلج على الجليد.


 ليندسي ثورنجرين تتنافس في بطولة التزلج على الجليد الأمريكية.

فران كيربي لاعبة تشيلسي تحتفل بتسجيل هدف في مرمى مانشستر يونايتد خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات.


احتفلت فران كيربي من تشيلسي بتسجيل هدف في مرمى مانشستر يونايتد خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

وانغ هان وشي تينغماو من الصين يتدربان في 3 م Synchro Springboard للسيدات خلال تجارب الغطس الأولمبية الصينية 2021 في ووهان ، الصين.


تدريبات وانج هان وشي تينجماو من الصينيين في سباق 3 متر للسيدات خلال تجارب الغطس الأولمبية الصينية لعام 2021 في ووهان، الصين.

نيكولا زدراهالوفا من جمهورية التشيك تتنافس في سباق 1500 م للسيدات خلال كأس العالم للتزلج السريع ISU في هيرنفين ، هولندا.


 نيكولا زيدراهالوفا من جمهورية التشيك تتنافس في سباق 1500 متر للسيدات خلال كأس العالم للتزلج السريع ISU في Heerenveen  بهولندا.

أليكسيا بوتيلاس.


 ألكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة تحتفل بهدف فريقها ضد غريمه ريال مدريد.

دانييل سكوت من أستراليا خلال دورة تدريبية للنهائيات الجوية للسيدات خلال كأس العالم للتزلج الدولي فري ستايل 2021 Intermountain Healthcare Freestyle International في بارك سيتي ، يوتا.

 صورة إستكمال دانييل سكوت من أستراليا جولة تدريبية للنهائيات الجوية للسيدات في كأس العالم للتزلج الدولي Freestyle International Ski لعام 2021 في بارك سيتي ييوتا.
 

المتزلجة الكينية سابرينا سيمادير تبتسم بعد أن أكملت ركضتها في سباق سوبر جي للسيدات خلال بطولة العالم للتزلج العملاق للسيدات في بطولة العالم للتزلج FIS في كورتينا دامبيزو ، إيطاليا.

المتزلجة الكينية سابرينا سيمادير تبتسم بعد أن أكملت ركضتها في سباق سوبر جي للسيدات خلال بطولة العالم للتزلج FIS  بسباق التعرج العملاق  في كورتينا دامبيزو ، إيطاليا.
 

نعومي اوساكا

نعومي أوساكا تشاهد فراشة ترفرف فوق مضربها خلال الجولة الثالثة من بطولة أستراليا المفتوحة.
 

يبدأ العداؤون في سباق 3000 متر في البطولات الأوروبية لألعاب القوى في الأماكن المغلقة في تورون ، بولندا.

 العداءات  يبدأن  في سباق 3000 متر في البطولات الأوروبية لألعاب القوى الداخلية في تورون ببولندا.
 

جيمي أندرسون تتنافس في مؤهلات التزلج على الجليد للسيدات خلال بطولة العالم لأسبن 2021 FIS على الجليد وفريسكي.

 جيمي أندرسون تتنافس في التزلج على الجليد للسيدات خلال بطولة العالم آسبن 2021 FIS .
 

تتنافس إيلين جو في تأهيلات التزلج الحر للسيدات خلال بطولة العالم لأسبن 2021 على الجليد وفريسكي.

 إيلين جو تتنافس في تأهيلات التزلج الحر للسيدات خلال بطولة العالم لأسبن 2021 على الجليد وفريسكي.
 

صور رياضية نساء أولمبياد لارا جوت بهرامي ليندسي ثورنجرين دانييل سكوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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