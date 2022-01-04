«لحظات لا تنسى».. أجمل صور رياضية نسائية لعام 2021

انتعشت الرياضة رغم جائحة فيروس كورونا في 2021، إذ سمحت الدوريات الرياضية النسائية والفرق والرياضيين بتسجيل لحظات لا تنسى حتى الآن، ونعرض لكم فيما يلي أكثر الصور الرياضية النسائية أكثر لفتًا للانتباه في العام الماضي، وفقا لموقع insider

لارا جوت بهرامي من سويسرا تنافس في بطولة أودي للتزلج المتعرج للسيدات في سباق التعرج العملاق في سانت أنطون، النمسا.



ليندسي ثورنجرين تتنافس في بطولة التزلج على الجليد الأمريكية.



احتفلت فران كيربي من تشيلسي بتسجيل هدف في مرمى مانشستر يونايتد خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.



تدريبات وانج هان وشي تينجماو من الصينيين في سباق 3 متر للسيدات خلال تجارب الغطس الأولمبية الصينية لعام 2021 في ووهان، الصين.



نيكولا زيدراهالوفا من جمهورية التشيك تتنافس في سباق 1500 متر للسيدات خلال كأس العالم للتزلج السريع ISU في Heerenveen بهولندا.



ألكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة تحتفل بهدف فريقها ضد غريمه ريال مدريد.

صورة إستكمال دانييل سكوت من أستراليا جولة تدريبية للنهائيات الجوية للسيدات في كأس العالم للتزلج الدولي Freestyle International Ski لعام 2021 في بارك سيتي ييوتا.



المتزلجة الكينية سابرينا سيمادير تبتسم بعد أن أكملت ركضتها في سباق سوبر جي للسيدات خلال بطولة العالم للتزلج FIS بسباق التعرج العملاق في كورتينا دامبيزو ، إيطاليا.



نعومي أوساكا تشاهد فراشة ترفرف فوق مضربها خلال الجولة الثالثة من بطولة أستراليا المفتوحة.



العداءات يبدأن في سباق 3000 متر في البطولات الأوروبية لألعاب القوى الداخلية في تورون ببولندا.



جيمي أندرسون تتنافس في التزلج على الجليد للسيدات خلال بطولة العالم آسبن 2021 FIS .



إيلين جو تتنافس في تأهيلات التزلج الحر للسيدات خلال بطولة العالم لأسبن 2021 على الجليد وفريسكي.

