الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على متهمين تسببا في عاهة مستديمة لمواطن بحلوان

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، غدًا الأربعاء، الحكم على متهمين بضرب مواطن بالطريق العام وإحداث عاهة مستديمة له بمنطقة حلوان.

 يصدر الحكم  برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين «عبدالتواب. س»، عاطل، «محمد. م»، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة أحدثا وأخر مجهول ضربا بالمجني عليه جمال عبد السلام بأن طوقوه حال شجارهم بالطريق العام وما أن ظفروا به حتى كيل المتهم محمد يداه، وتعدوا عليه بحجر في رأسه.

وجاء بتقرير الطب الشرعي أن هذه الإصابة تسببت في عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي كسور بالرأس وتكدم بفص المخ الأمامي وتأثر للجهاز العصبي المركزي وفقد بعظام الرأس وتقدر نسبتها بحوالي 80%، كما أن المتهمان أحرزا حجر مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

الحكم متهمين مواطنا حلوان محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي

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وائل لطفي

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