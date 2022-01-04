الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف أسباب تساقط الثلوج في بعض المحافظات

تساقط الثلوج
تساقط الثلوج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سبب ظاهرة سقوط الثلوج، والتى بدأت في محافظة الغردقة منذ أيام ماضية، وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الثلوج الصغيرة بسبب سبب منخفض جوي وتزيد حدة الأمطار خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أيضًا أن الأمطار تكون مصاحبة بالرعد وحبات البرد (الثلج) وتصل إلى حد السيول في سيناء والبحر الأحمر، ليصل عدد المحافظات إلى 21 محافظة.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين فى ظل انتشار الأمطار في المحافظات، وذلك للحفاظ على سلامتهم.

  • إذا كنت جالسًا في بيتك فلا يفضل الجلوس في الدور الأرضي وإذا كنت مضطر فلابد أن تفصل الكهرباء والغاز بمجرد وصول أي مياه للعمارة.
  • قالت هيئة الأرصاد الجوية فى نصائحها للمواطنين: لا تحاول السير في مياه الأمطار بالشارع لأنك لا تعرف ما يوجد تحتها وإذا كنت تسير فى وسط مياه الأمطار بالسيارة عليك بالتهدئة ولا تسوق سريعًا.
  • ممنوع القيادة في المياه وإذا كنت مضطرًا فلابد من تفادي الكباري والأنفاق وإذا كنت لا تستطيع الخروج من سيارتك وإذا لاحظت ارتفاع منسوب المياه من حولك فاتركها وابحث عن مكان مرتفع تقف عليه.
  • احذر لمس بطارية سيارتك إذا تعطلت في المطر.
  • لا تلمس أو تستخدم أي جهاز كهربائي أو عمود نور إذا كنت مبتل أو واقف في مكان به مياه.
  • عندما تذهب إلى البيت، اغسل يديك وملابسك وحذائك وأي شئ جاء طالته المياه من الشارع بالمياه والصابون "تعامل كأنها مياه صرف صحي وليست أمطار".
البحر الاحمر الأرصاد الجوية فصل الكهرباء البحر المتوسط محافظات هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج منخفض جوي

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