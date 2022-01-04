«الأرصاد» تكشف أسباب تساقط الثلوج في بعض المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سبب ظاهرة سقوط الثلوج، والتى بدأت في محافظة الغردقة منذ أيام ماضية، وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الثلوج الصغيرة بسبب سبب منخفض جوي وتزيد حدة الأمطار خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أيضًا أن الأمطار تكون مصاحبة بالرعد وحبات البرد (الثلج) وتصل إلى حد السيول في سيناء والبحر الأحمر، ليصل عدد المحافظات إلى 21 محافظة.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين فى ظل انتشار الأمطار في المحافظات، وذلك للحفاظ على سلامتهم.