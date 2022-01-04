الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين المنيا: ضبط 2782 مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 2782 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية و التفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة على مدار شهر ديسمبر الماضي.

كشف التقرير الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حول جهود المديرية على مدار شهر ديسمبر الماضي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2045 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 596 إنتاج خبز ناقص الوزن و210 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و59 مخالفة توقف دون عذر و17 تصرف وتجميع و21 عدم وجود ميزان حساس و29 عدم وجود سجلات و1113 مخالفة تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم حمل شهادة صحية -عدم نظافة أدوات العجن).

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أنه في مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 737 مخالفة منها 175 لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة واحدة بيع أزيد من السعر و15 بدون صلاحية 18 بدون ترخيص ومخالفة واحدة اسطوانات و55 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية و80 قانون (113) و81 لتجار تموينيين وتحرير 4 مخالفات مواد بترولية و17 غش تجاري و290 مخالفة أخرى متنوعة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية وإداراتها بمراكز المحافظة التسع تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات بيع المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز بصورة يومية لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية  وتوافر كافة السلع وعدم استغلال احتياجات المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تموين المنيا ضبط 2782 مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي اللواء اسامة القاضي الدكتور محمود يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«صقيع شديد وشبورة».. «الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التفاصيل الكاملة في رشوة عميد كلية تجارة حلوان وآخرين

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«مدبولى» يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بالقاهرة الجديدة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 4-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا