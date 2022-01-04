تموين المنيا: ضبط 2782 مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 2782 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية و التفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة على مدار شهر ديسمبر الماضي.

كشف التقرير الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حول جهود المديرية على مدار شهر ديسمبر الماضي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2045 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 596 إنتاج خبز ناقص الوزن و210 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و59 مخالفة توقف دون عذر و17 تصرف وتجميع و21 عدم وجود ميزان حساس و29 عدم وجود سجلات و1113 مخالفة تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم حمل شهادة صحية -عدم نظافة أدوات العجن).

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أنه في مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 737 مخالفة منها 175 لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة واحدة بيع أزيد من السعر و15 بدون صلاحية 18 بدون ترخيص ومخالفة واحدة اسطوانات و55 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية و80 قانون (113) و81 لتجار تموينيين وتحرير 4 مخالفات مواد بترولية و17 غش تجاري و290 مخالفة أخرى متنوعة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية وإداراتها بمراكز المحافظة التسع تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات بيع المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز بصورة يومية لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية وتوافر كافة السلع وعدم استغلال احتياجات المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.