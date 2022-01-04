تطهير مخرات السيول وجاهزية السدود تحسبا لأي طارئ بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة العوائق منها أولاً بأول لمواجهة الأزمات تحسباً لأوضاع الطقس غير المستقرة ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار أو سيول محتملة خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ أسيوط، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات اللازمة لذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بذلك خاصة مديرية الري والوحدات المحلية بالمراكز والقرى للتأكد من جاهزية المخرات والسدود.

وقال المهندس عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، إنه يتم المرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة وبحيرات التخزين بصفة دورية والوقوف على الحالة الفنية لها وتنفيذ حملات لتطهيرها وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من جاهزية المسارات لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي.

وشدد مدير عام ري أسيوط على التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل وتحديداً المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهاته المستمرة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية على أن يتم التنفيذ الفوري للخطة العاجلة التي وضعتها المحافظة بمشاركة كافة الأجهزة المعنية وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في هذا الشأن تحسباً لحدوث أي طارئ.

وأضاف المهندس عمر سيف النصر، أنه تم التنسيق مع كافة الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن والقرى للمرور الدوري على مخرات السيول ورفع جميع العوائق التي تعيق سير مياه الأمطار.