الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطهير مخرات السيول وجاهزية السدود تحسبا لأي طارئ بأسيوط

تطهير مخرات السيول
تطهير مخرات السيول

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة العوائق منها أولاً بأول لمواجهة الأزمات تحسباً لأوضاع الطقس غير المستقرة ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار أو سيول محتملة خلال الفترة القادمة.

تطهير مخرات السيول (2)

وأكد محافظ أسيوط، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات اللازمة لذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بذلك خاصة مديرية الري والوحدات المحلية بالمراكز والقرى للتأكد من جاهزية المخرات والسدود.

تطهير مخرات السيول (4)

وقال المهندس عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، إنه يتم المرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة وبحيرات التخزين بصفة دورية والوقوف على الحالة الفنية لها وتنفيذ حملات لتطهيرها وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من جاهزية المسارات لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي.

تطهير مخرات السيول (7)

وشدد مدير عام ري أسيوط على التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل وتحديداً المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهاته المستمرة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية على أن يتم التنفيذ الفوري للخطة العاجلة التي وضعتها المحافظة بمشاركة كافة الأجهزة المعنية وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في هذا الشأن تحسباً لحدوث أي طارئ.

تطهير مخرات السيول (9)

وأضاف المهندس عمر سيف النصر، أنه تم التنسيق مع كافة الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن والقرى للمرور الدوري على مخرات السيول ورفع جميع العوائق التي تعيق سير مياه الأمطار. 

مجلس الوزراء اسيوط محافظة كوارث اجراءات الدكتور مصطفى مدبولي إزالة محافظ أسيوط وزير التنمية المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«صقيع شديد وشبورة».. «الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التفاصيل الكاملة في رشوة عميد كلية تجارة حلوان وآخرين

«مدبولى» يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بالقاهرة الجديدة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن العاصمة فى القاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا