الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«دوائر البروج» معرض لـ مي حشمت بجاليري بيكاسو

مي حشمت
مي حشمت

يستضيف بجاليري بيكاسو للفنون بالزمالك، معرض تحت عنوان" دوائر البروج" للفنانة التشكيلية مي حشمت، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 16 يناير الجاري.

وعن معرضها قالت الفنانة التشكيلية مي حشمت: يمكننا النظر لعالم البروج بوصفه استعراضا مدهشا لجمال الكون وتناسقه ولغة رمزية وشكل فني له تأثير عميق على ثقافاتنا.

وأوضحت حشمت: أن رموزه أشبه بالسحر الذي ينقلني إلى عوالم استغرق فيها كالأطفال بعيدا عن الواقع وأعبر فيها بحرية متأثره بالقصص والأساطير التي اندمجت مع مخزون ذاكرتي من الزخارف، فيظهر إحساسي بالانبهار بهذا العالم وتفاصيله  بدقه في كل الأعمال".

وأضافت: نساء هذا المعرض يمثلن اثنى عشر شخصية مختلفة تخضع جميعها لتأثير برجها الفلكي والأسطوره القديمة لكنهن جميعا متشابهات في أنهن محاصرات داخل دوائر، منهن من تسعى جاهدة للخروج من دوامتها ومنهن من تآلفت وتعايشت مع هذه الدوامة اللا متناهية.

مي حشمت حاصلة على بكالوريوس كلية التربية الفنية 2001، ودرست في أكاديمية الفنون قسم (النقد)، وحصلت على دبلومة النقد الفني من كلية التربية الفنية، وهي عضو عامل بنقابة الفنون، وتشارك في الحركة التشكيلية منذ 2007.

وكانت قد شاركت مع مجموعة مميزة من الفنانين المصريين والعالميين، بعدد من الأعمال الفنية في الاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار في إحدى مدن محافظة البحر الأحمر بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يوافق الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

وتضمنت فعالية الاحتفال بيوم السياحة العالمي لعام 2020، تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشى السياحي بمدينة الغردقة بمشاركة 120 فنانا مصريا ودوليا من 12 دولة حول العالم، ومن الفنانين المشاركين من مصر الدكتور رضا عبدالسلام وعمر عبدالظاهر ووليد جاهين مي حشمت ولينا أسامة وجيهان سعودي.

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وائل لطفي

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