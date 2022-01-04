الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم في إعدام «دبور الإسماعيلية» لذبحه مواطنًا في الشارع

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي، غدًا الأربعاء، الحكم في قضية المتهم “عبدالرحمن. ن”، الشهير بـ«دبور»، والبت في إعدامه؛ لاتهامه بذبح مواطناً وفصل رأسه عن جسده ومثّل بجثته أمام المارة في أحد شوارع الإسماعيلية.

اعترافات دبور المتهم بذبح مواطن في الإسماعيلية

واعترف “دبور” باستخدامه سلاحاً أبيض صغيراً سدد به عدة طعنات للمجني عليه، مضيفًا: «أحمد حاول يبعد عني ولكني لاحقته وكمّلت طعن، وطلعت السكينة الكبيرة وطعنته أكثر من طعنة».

وقال: «هي طلبت معايا كده لأني كنت شارب قبلها مخدر الشابو، وقعدت اضربه كذا ضربة على رأسه وجسمه وأكتافه، لغاية ما وقع على الأرض، وفضلت برضه مكمل بالسكينة الكبيرة على رأسه وجسمه ورقبته».

وتابع: «كان فيه واحد راكب عجلة عمال بيحجز وبيقولي خلاص وأنا مركزتش معاه، وفضلت أكمل ضرب في أحمد، وبعدها رحت مسكت السكينة الصغيرة فصلت بيها رأسه عن جسمه، وأخذت رأسه ومشيت بيها في شارع طنطا».

محكمة جنايات الإسماعيلية الحكم قضية اعترافات ذبح الإسماعيلية مواطن

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