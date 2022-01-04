الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم للأبراج الفلكية.. الثلاثاء 4 يناير 2022

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

قدمت عالمة الفلك والأبراج  جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، 4 يناير 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي: 

- الحمل

مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.

عاطفياً: ينزاح عن صدرك جو من الشكوك مع الحبيب، وتكون عاقلاً ولن تصاب بخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه. 

صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- الثور

مهنياً: ابتعد عنَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال.

عاطفياً: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي وتبدو متحمساً وتصبح شغوفاً وكثير الرغبات.

صحياً: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- الجوزاء

مهنياً: تشعر بالقوة وتزداد اشراقاً وتقود مسيرتك وتحرز كسباً مادياً، ابحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاء.

عاطفياً: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل.

صحياً: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يومياً.

 إبداعي في العمل، من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- السرطان

مهنياً: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة

عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- الأسد 

مهنياً: الاستماع إلى النصائح بات ضرورياً، ولا سيما أنك تنتقل من مركز عادي إلى مركز استثنائي، ما يثير غيظ الكثيرين.

عاطفياً: عليك الاهتمام برأي الحبيب والاطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة.

صحياً: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

 أحمد عز

- العذراء

مهنياً: قد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال، وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك.

عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً.

صحياً: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- الميزان

مهنياً: يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل.

عاطفياً: لا تتلاعب بأعصاب الشريك لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على علاقتك به.

صحياً: تتعدّد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي 

- العقرب

مهنياً: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز في العمل ما يدفعك الى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.

عاطفياً: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ. 

صحياً: كرّر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- القوس 

مهنياً: بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشود.

عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة. 

صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيداً.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- الجدي 

مهنياً: تكون مفاعيل هذا اليوم إيجابية جداً ويساهم عامل طارئ في حل بعض العراقيل الصغيرة.

عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيراً، وتقرر الارتباط به بأسرع ما يمكن. 

صحياً: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك عن القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- الدلو

مهنياً: تكون مميزاً في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب وتتحمّس لبدء مشروع جديد.

عاطفياً: عش أيامك كما يجب، ولا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، فهو يحتاج إلى عطفك وحنانك. 

صحياً: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام 

- الحوت

مهنياً: عليك أن تهتم بتفاصيل عملك أكثر اليوم، فأنت أمام العديد من التحديات والمواجهات الشرسة.

عاطفياً: إذا كنت عازباً فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك.

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي .

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.

رامي صبري
جاكليين عقيقي عالمة الفلك والأبراج حظك اليوم الثلاثاء 4 يناير2022 الأبراج الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

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