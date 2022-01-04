صالون زين العابدين فؤاد الثقافى يحتفى بمسيرة الدكتور جابر عصفور

يستهل صالون زين العابدين فؤاد الثقافي، أنشطته للعام الجديد 2022، بلقاء يبث عبر تطبيق زووم، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، حيث يكرم الصالون ويحتفي بمسيرة المثقف الموسوعي الكبير المفكر الناقد دكتور جابر عصفور، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز السابعة والسبعين.

يتناول المشاركون في اللقاء اسهامات الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الهامة في الحياة الثقافية والفكرية والنقدية، ويشارك في الحوار كل من: المؤرخ دكتور عماد أبو غازي، الناقد دكتور محمد بدوي، الناقد المترجم دكتور خيري دومة، أستاذ البلاغة والنقد دكتور طارق النعمان، والروائي جار النبي الحلو.



ويعد الدكتور جابر عصفور واحدًا من أبرز المفكرين العرب والمصريين، ومن أكبر النقاد في العقود الأخيرة، والذي أسهم بنصيب كبير في تعزيز أفكار التنوير وإعمال العقل ومن أكبر المفككين للأفكار اليمينية المتشددة، مثقف السؤال وحامل مشاعل النقد الفكري والأدبي.



كما كان الدكتور جابر عصفور أحد رموز الثقافة المصرية والعربية، والذي تتلمذ علي يد سهير القلماوي تلميذة عميد الأدب العربي ذكتور طه حسين، وأستاذ أكثر من جيل، وواحد من كبار المدافعين عن العقلانية، وله أثر بارز كأكاديمي في الجامعة وفي تحرير المجلات الثقافية المتخصصة ومن أبرز من أداروا المؤسسات الثقافية في مصر، وهو صاحب ومؤسس المركز القومي للترجمة أحد أهم قلاع الترجمة في العالم العربي وأبرزها.

شغل الدكتور جابر عصفور العديد من المناصب القيادية بوزارة الثقافة المصرية، منها الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وتولي حقيبة وزارة الثقافة مرتين، أولهما عقب أحداث ثورة يناير 2011 وفي المرة الثانية عام 2014.

ألف الدكتور جابر عصفور ونشر العشرات من الكتب النقدية والفكرية، نذكر من بينها: "قراءة التراث النقدي ــ زمن الرواية ــ غواية التراث ــ نظريات معاصرة ــ النقد الأدبي ــ دفاعا عن العفلانية ــ بعيدًا عن مصر ــ متعة القص ــ المقاومة بالكتابة ــ هوامش علي دفتر التنوير ــ ضد التعصب ــ آفاق العصر ــ الهوية الثقافية والنقد ــ التنوير يواجه الإظلام ــ أنوار العقل ــ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ــ محنة التنوير" وغيرها.