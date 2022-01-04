السكة الحديد: ترحيب من المواطنين بالتشغيل التجريبى لبوابات التذاكر

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن التشغيل التجريبي لبوابات السكك الحديدية لاقي ترحيبًا كبيرًا من جمهور الركاب، وذلك بسبب تسهيل الدخول من بوابات المحطة.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توفير بوابات التذاكر فى محطات السكك الحديدية سيقلل من التهرب من دفع قيمة التذكرة، وذلك لأن الراكب يقوم بالدخول من المحطة من خلال وضع التذكرة فى الماكينة والسماح له بالعبور والخروج من المحطة التي قام بدفع قيمة رحلتها عند حجز للتذكرة.

وتابعت المصادر، أن بوابات الدخول والخروج الإلكترونية تساعد فى تقليل خسائر الهيئة بشكل كبير، حيث تقلل من تهرب الركاب من دفع قيمة التذكرة، وبالتالى للحفاظ على أموال الهيئة، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، موضحين أنه فى حال عدم التهرب من دفع قيمة التذكرة ستتمكن الهيئة من تحصل المبالغ المطلوبة للاستمرار فى دعم مرفق السكة الحديد وزيادة أعمال تطوير ورفع كفاءة المرفق.

وناشدت المصادر، المواطنين الالتزام بدفع قيمك التذكرة، وعدم التهرب من دفع قيمتها، لأن ذلك يؤثر بشكل سلبي على إيرادات الهيئة، مقارنة بالمصروفات التي تقوم الهيئة بوضعها فى المرفق بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد قد قامت بتنفيذ تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن تركيب بوابات التذاكر فى المحطات الرئيسية، وبدأ التشغيل التجريبي لهم فى محطة مصر برمسيس، وذلك للتأكد من صلاحية تلك البوابات للعمل للبدأ فى تعميمها فى كافة المحطات الخاصة بالسكك الحديدية للحد من ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة.