الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محاولات لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية 6 أشهر إضافية

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مهلة توفيق أوضاع الجمعيات، وفقا لقانون العمل الأهلي، تنتهي الأسبوع المقبل، فى 10 يناير الجاري.

وأكد عبد القوي، فى تصريحات له، أنه ينتظر موافقة مجلس النواب على مشروعه الذي تقدم به لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات 6 أشهر إضافية.

وأشار إلى أنه فى حالة موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، سيكون بمثابة “طوق نجاة” للجمعيات لتوفيق أوضاعها، خاصة وأنها لم تتمكن من تسجيل بياناتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن عدد الجمعيات الأهلية يصل إلى حوالي 52 ألف جمعية، تم توفيق أوضاع ما يقرب من 50% منها، موضحا أن القانون يحل العديد من مشكلات الجمعيات ومنها التى تتلقى تمويلا من الخارج، كما يحق للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بمصر توفيق أوضاعها بعد موافقة وزارتى الخارجية والتضامن.

وفيما يخص أهم بنود لائحة قانون الجمعيات، قال “عبد القوي”: “هي إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط”، موضحا أن القانون ولائحته التنفيذية يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

وأكد أنه من مميزات القانون أيضا، ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعيات بمجرد الإخطار، ولذلك منح الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام القانون.

من جهتها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منظومة الجمعيات الإلكترونية التي دشنتها وزارة التضامن تعمل على مخاطبة الجمعيات المخاطبة بالقانون.

وأكد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وفرت خدمة الدعم الفني للجمعيات، بالإضافة إلى تدريب العاملين فى المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع.

وزيرة التضامن الاجتماعي قانون الجمعيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي موافقة مجلس النواب عقوبة الحبس العمل الأهلي

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