الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

تحطم مروحية عسكرية
تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية

تحطمت مروحية عسكرية إسرائيلية طراز "عتليف - الخفاش"، مساء اليوم، الإثنين، بعد سقوطها قبالة سواحل شمال مدينة حيفا، تحديدا أمام شاطئ "أخزيف".

وتمكنت القوات الإسرائيلية من العثور على طيار في المياه، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم، خلال عملية الإنقاذ، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أنه تم نقل الثلاثة أفراد، الذين تم إنقاذهم، إلى إحدى المستشفيات، بينما لم يصرح بأي تفاصيل حول حالتهم الصحية.

من جانبها، فرضت ‏الرقابة العسكرية حظرًا على نشر المعلومات حول حدث سقوط طائرة مروحية قبالة سواحل حيفا.

في السياق ذاته، يعقد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني جانتس وزير الجيش، ويائير لابيد وزير الخارجية، جلسة، في هذه الأثناء، لمتابعة الحادث. 

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