الإحصاء: 26.2 مليار دولار واردات مصر من آسيا خلال 9 أشهر

شهدت حركة واردات مصر من دول آسيا نمو ملحوظ إلى حدود 26.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 21.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.5 مليار دولار بنسبة 20.7%، لتأتي القارة الآسيوية في المقدمة بأعلى واردات على مستوى العالم.



ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الصين في المرتبة الأولى والتي ارتفعت واردات مصر منها إلى 9.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 8.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.017 مليار دولار، يليها الواردات من الهند والتى بلغت 2.071 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.013 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 58.6 مليون دولار.



وارتفعت واردات مصر من كوريا الجنوبية إلى حدود 1.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 851.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 383.1 مليون دولار، كما ارتفعت واردات مصر من تايوان لـ 337.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 270.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 66.5 مليون دولار.



وبلغت واردات مصر من اليابان 715.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 872.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 157.3 مليون دولار، كما بلغت واردات مصر من سنغافورة 146.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 141.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.9 مليون دولار.