الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع الحالة الصحية لمصابي «عنبر النصر»

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية يتابع الحالة الصحية لمصابي «عنبر النصر

زار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفى المحلة العام، بحضور د. جمال شادي، مدير مستشفي المحلة العام، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بحادث انهيار سقف عنبر شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري وذلك بسبب تصدعات وشروخ مفاجئة؛ ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين  من عمال الشركة عقب انهيار السقف عليهم.

أضاف وكيل صحة الغربية أن الحادث  أسفر عن إصابة 7 عمال وتم خروج 5 منهم من المستشفى عقب تقديم الرعاية الطبية، وحالة واحدة تم وضعها بالقسم الداخلي وآخرى بالعناية المركزة بها كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وتم عمل الإسعافات الأوّلية والفحوصات اللازمة من إشاعات عادية ومقطعية وتلفزيونية وفحوصات، لافتة إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات وتم عمل الإسعافات الأولية وإعطاء الوصفات الطبية.

وتابع حميدة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالمستشفى، موجهًا مدير المستشفى بتوفير أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرة باقي المصابين بالمستشفى قبل تماثلهم للشفاء تمامًا، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتحرك الفورى لمواجهة أى أزمة أو خطر للحفاظ على أرواح المواطنين.

وكيل صحة الغربية عنبر شركة النصر بالمحلة وخروج 5 مصابين طارق رحمي

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وائل لطفي

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