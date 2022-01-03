تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنها سجلت 55 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقًا للبيان، فقد توصلت وزارة الصحة لهذه النتائج بعد إجراء 2891 فحصًا، من بينها 2507 فحوصات سريعة، و 384 فحصًا مخبريًا.

وتشهد موريتانيا منذ أكثر من أسبوع موجة متصاعدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حالات من المتحور أوميكرون، وتتمركز الموجة أساسًا في العاصمة نواكشوط، وذلك وفق نشريات وزارة الصحة.

وفي ضوء ذلك، قررت الحكومة الموريتانية اليوم، إغلاق الملاعب أمام الجمهور.