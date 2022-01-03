الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنها سجلت 55 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقًا للبيان، فقد توصلت وزارة الصحة لهذه النتائج بعد إجراء 2891 فحصًا، من بينها 2507 فحوصات سريعة، و 384 فحصًا مخبريًا.

وتشهد موريتانيا منذ أكثر من أسبوع موجة متصاعدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حالات من المتحور أوميكرون، وتتمركز الموجة أساسًا في العاصمة نواكشوط، وذلك وفق نشريات وزارة الصحة.

وفي ضوء ذلك، قررت الحكومة الموريتانية اليوم، إغلاق الملاعب أمام الجمهور.

فيروس كورونا موريتانيا وزارة الصحة وفيات اصابات جديدة حالات شفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدًا

إخلاء سبيل فكرى الهواري بكفالة مالية على ذمة التحقيقات

مستفيدات من جهود الرعاية الأسرية ضمن «حياة كريمة»: حذرتنا من العادات الخاطئة

وزير النقل: وجبات وبوفيه مجانى لركاب قطارات الصعيد المتعطلة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات