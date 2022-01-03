الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور كتاب «أحزان الثقافة الجماهيرية» للكاتب أشرف البولاقي

أشرف البولاقي
أشرف البولاقي

صدر حديثًا عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع كتاب "سنوات اللاجدوى.. أحزان الثقافة الجماهيرية" للشاعر والباحث أشرف البولاقي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والمقرر انعقادها خلال الفترة من 26 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

ويتناول الكاتب رحلته موظفًا ومثقفًا وعلاقاته بسياسات الهيئة العامة لقصور الثقافة "الثقافة الجماهيرية"، عبْر أكثر من 25 عامًا شارك خلالها بالعمل مشتبكًا مع الحركة الثقافية وممارساتها، متواصلًا مع حركة الفعل الإبداعي والثقافي. 

ويرصد الكتاب بالتواريخ مساحات تواصل البولاقي مع القضايا والمشروعات التي كانت- ولا تزال- ضمن أهداف الثقافة الجماهيرية، من خلال مكاتباته مع الهيئة، ونقده لمشروعاتها الموسمية، ومناشدتها وعدد كبير من الأدباء والمثقفين لتغيير برامجها وكياناتها.

وضم الكتاب عددًا من الرسائل الموجّهة من الكاتب لقيادات الثقافة الجماهيرية على كثرتهم، كما تضمن قراءة متكاملة بعنوان "دفتر الثقافة الجماهيرية" تَعرّض فيه لجوانب الثقافة العامة بالهيئة، كما احتوى الكتاب ملاحظات الكاتب على مؤتمرات الهيئة المركزية والإقليمية.

وأهدى البولاقي كتابه إلى "التاريخ، ورجالٍ نبلاءَ ومخلصين يأتون في لحظةٍ غير هذه".

أشرف البولاقي

 شاعر وباحث يعمل موظفًا في الثقافة الجماهيرية، مديرًا لقسم الثقافة العامة بفرع ثقافة قنا، صدر له العديد من الأعمال الإبداعية والفكرية منها «جسدي وأشياء تقلقني كثيراً»، ديوان شعر فصحى عن الهيئة المصرية للكتاب 2003، «سلوى وِرد الغواية» ديوان شعر فصحى عن الهيئة المصرية للكتاب 2003، و«واحدٌ يمشى بلا أسطورةٍ» ديوان شعر فصحى عن الهيئة المصرية للكتاب 2008، «أشكال وتجليات العدودة في صعيد مصر» دراسات شعبية، عن دار وعد للنشر والتوزيع 2011، «رسائل ما قبل الآخرة» كتاب نثري عن دار هيباتيا للنشر والتوزيع 2013، «والتينِ والزيتونةِ الكبرى وهند»، ديوان شعر فصحى عن الهيئة المصرية للكتاب 2013.

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الشاعر أشرف البولاقي الباحث اشرف البولاقي كتاب أحزان الثقافة الجماهيرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

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