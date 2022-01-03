الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين اختطاف ميليشيات الحوثى لسفينة شحن إماراتية

الحوثي
الحوثي

أدانت وزارة خارجية البحرين، مساء الإثنين، اختطاف ميليشيا الحوثي لسفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبرت الخارجية البحرينية في بيان لها، أن اختطاف السفينة التي كانت متجهة من جزيرة سقطرى إلى ميناء مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، بينما كانت تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى ميداني، "انتهاك صارخ لقانون البحار الدولي".

وأكدت على  أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية هو قرصنة بحرية تشكل خطرا كبيرا على حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، ويبرهن على إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية البحرينية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الذي وصفته بـ"الارهابي الخطير"، وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أعلن صباح اليوم الإثنين، في بيان، أن ‘مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة الحديدة.

وأكد التحالف العربي أن عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن "روابي" المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر مليشيا الحوثي، موضحا أن سفينة الشحن كانت تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.

ولاحقا، أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، اختطاف سفينة شحن إماراتية، صباح اليوم في البحر الأحمر، وقال ناطق المليشيا، محمد عبدالسلام، إنه تم "ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية تابعة للتحالف".

وأضاف الناطق: "أن السفينة كانت ‘تقوم بأعمال عدائية في المياه اليمنية"، واصفًا العملية بأنها "موفقة وغير مسبوقة وتأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار، وهذا حق مشروع للشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية سيكون لها بيان حول هذا التطور النوعي"، على حد قوله.

وأدانت مصر الحادثة، وأكدت أن مثل تلك العمليات الإرهابية تشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلًا عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعيةً في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

سفينة شحن روابي الإمارات الخارجية البحرينية الحوثيين البحر الاحمر اختطاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

عائلة الهواري تتبرأ من فكري الهواري: «لا يمت بأي صلة لنا»

بورصة الرابحين والخاسرين فى «سينما 2021»

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«جنّة» بـ50 ألف جنيه.. أب يعرض ابنته للبيع على فيسبوك بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات