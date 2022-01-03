الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. الحكم على قاتل زوجة شقيقه فى حلوان

محكمة
محكمة

 تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدا الثلاثاء ، الحكم على قاتل زوجة شقيقه فى حلوان بمحافظة القاهرة، و كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

يصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام يحيى اليمانى، وإبراهيم فهمى صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى.

- تفاصيل قرار الإحالة

وكشف قرار الاحالة  قيام المتهم «ب.ف» بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة بقتل زوجة شقيقه المجنى عليها «ز.ع» عمدًأ مع سبق الإصرار بباعث الانتقام على إثر خلاف سابق بينهما، ما ولد فى نفس الجانى حقد وضغينة تجاه ضحيته فبيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد ما انتواه من نية خبيثة بإزهاق روحها مخطط إجرامى بجلبه سلاح أبيض «سكين» . 

 وأضاف قرار الإحالة أنه ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ ما أضمره فى نفسه وحبسه بوجدانه، فتسلل من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها استل سلاحا حادا من بين طيات ملابسه والسابق إعداد بمسكنه وكال لها به عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها وبمحاولتها المقاومة، استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة له فكال له طعنات أخرى بظهرها للتيقن من الإجهاز عليها، فحقق ما ابتغاه وصمم عليه من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التى أودت بحياتها.

جناايات القاهرة التجمع الحكم قاتل زوجة شقيقه حلوان

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