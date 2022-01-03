المشدد عامين لـ سارقي أغطية بالوعات الصرف في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، حكمها بمعاقبة عاطل بالحبس المشدد عامين مع الشغل لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

و تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد إحالة السيد ج ال، مُقيم دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين، مُقيمين بمركز الزقازيق، في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.

وأكدت التحريات انه قام المتهم بالاشتراك مع الآخرين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي مستخدمين عتلة في ارتكاب الجريمة واستعانوا بعد ذلك بـ المتهم الرابع لإخفاء آثار جريمتهم، ووجهت جهات التحقيق للمتهم الرابع تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم 1000 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق والتي سبق وحاكمت المتهمين الأول والثاني والرابع، قبل أن تصدر حكمها المتقدم بحق المتهم الثالث بمعاقبته بالحبس المشدد لمدة عامين.