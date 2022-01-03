تبدأ بـ500 جنيهًا.. 3 فئات لتذاكر حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

يفتتح النجم عمرو دياب، موسمه الفنى لعام 2022، بحفلا غنائيا ضخما يحييه على خشبة مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 11 فبراير المقبل، وطرحت 3 فئات لتذاكر حفل عمرو دياب.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وقد طرحت الجهة المنظمة للحفل، التذاكر الخاصة وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 500 جنيها، والثانية بقيمة 800 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 2500 جنيها.

كما وضعت الإدارة الخاصة بالحفل شرطا واحدا للحضور، وهو عدم دخول الأطفال أقل من 10 سنوات، ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار «كامل العدد» خاصة وأن نفدت نسبة كبيرة من تذاكر عمرو دياب فور طرحها على الموقع الإلكتروني.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ومن جهة أخرى، يضع دياب، اللمسات النهائية على أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية، المقرر طرحة دفعة واحدة خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب طرحه على طريقة السينجل، وطرح مؤخرا برومو احدى أغنيات الألبوم والتى تحمل اسم "خلى الحجر ينطق"، عبر قناته الغنائية الخاصة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع توما، ديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.

كما طرح عمرو دياب، من الألبوم 4 أغنيات أخرى، وهم أغنية"لو بتحب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وديجيتال ماستر وميكس أمير محروس، وأغنية "انت الحظ" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، و"ببتدى من الزيرو"، وكذلك أغنية "رايقة" التي تصدرت التريند فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وكان قد أحيا، عمرو دياب، مؤخرا حفل ضخم، فى دبي، رفع لافتة «كامل العدد» وتغنى خلاله بباقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور في أجواء من البهجة مع استقبال العام الجديد.