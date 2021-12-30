سحب إعلان عمرو دياب المتهم بالترويج للتحرش

فُسر إعلان تليفزيوني لشركة سيارات سيتروين الفرنسية، ظهر فيه الفنان عمرو دياب على أنه يروج للتحرش.

وفي بيان للشركة الشهيرة، أعربت عن حرصها على مشاعر الجميع، وتأكيدها على أنه لا تتسامح مع كافة أشكال التحرش "نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني لسيارة سيترون في مصر".

وأوضحت الشركة في بيانها، أن المشهد يسلط الضوء على خاصة "connected cam" وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة.

اتخذت الشركة الفرنسية قرارها بحسب النسخة من الإعلان من جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت اعتذارها لشعور الجمهور بالغضب.

وظهر الفنان عمرو دياب في الإعلان وهو يلتقط صورة فوتوغرافية لامرأة تعبر الطريق بواسطة كاميرا مثبتة داخل السيارة.

واعترض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صيغة الإعلان التليفزيوني باعتباره مروجًا لظاهرة التحرش بالإضافة لانتهاك الخصوصية.

يذكر أن عمرو دياب، روّج لأغنيته الجديدة "خلي الحجر ينطق"، التي طرحها اليوم الخميس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر عمرو دياب مقطعًا صوتيًا دعائيًا للأغنية وكتب: "خليك أول واحد يسمع أغنية خلي الحجر ينطق"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن محمد يحيى، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وطرح عمرو دياب منذ أيام أغنية "كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وكان عمرو دياب قد طرح بداية الشهر الجاري أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "لو بتحب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، حيث ظهر خلال فيديو كليب الأغنية بـ 5 إطلالات مختلفة.

يشار إلى أن أغنية "أنت الحظ" التي طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" احتلت المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعًا على موقع يوتيوب والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.