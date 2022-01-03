شيخ الأزهر يستقبل السفير المصرى لدى تشاد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، السفير أسامة الهادي، السفير المصري الجديد لدى تشاد.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر لن يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم العلمي والثقافي والطبي والدعوي للقارة الإفريقية، انطلاقا من دوره التاريخي في دعم أشقائنا وأبنائنا من شعوب القارة الإفريقية، موصيا بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين من دولة تشاد وتذليل العقبات التي تواجههم للالتحاق بالتعليم الأزهري.

من جانبه، أعرب السفير أسامة الهادي، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، واطلاعه على جهود الأزهر الدعوية والعلمية والإغاثية لدولة تشاد، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التي تواجه طلاب تشاد للالتحاق للدراسة بالأزهر.

كان فضيلة الإمام الأكبر قد أكد أن استمرار تواجد الأزهر في المجتمع التشادي والمجتمعات الإسلامية نابع من رسالته العالمية، والتي تكمن في الحرص على الاهتمام بشئون المسلمين حول العالم، معربًا عن ترحيب واستعداد الأزهر لتقديم كل الدعم العلمي والديني لتشاد في كل الأمور التي تحتاج إليها، مشددًا على أن الأزهر لن يدخر جهدًا في خدمة أبناء تشاد.

وقرر الإمام الأكبر تخصيص العديد من المنح لطلاب تشاد؛ لدراسة الطب بجامعة الأزهر؛ وذلك ضمن 24 منحة سنوية في مختلف المجالات؛ وذلك لحاجة تشاد لمزيد من التخصصات الطبية التي تلبي حاجة المجتمع التشادي.

وترسل جامعة الأزهر قوافل للدول الإفريقية منذ 2010 وتولي الدكتور أحمد الطيب مشيخة الأزهر الشريف، وهناك دعم من قبل الدولة للتوجه نحو إفريقيا، خاصة أن الأزهر يعد من القوى الناعمة ولديه قبول في القارة، وتم إرسال قوافل في «النيجر، جنوب السودان، الصومال، وموريتانيا»، لكن تشاد الأكثر فقرًا واحتياجًا في إفريقيا، ومنذ 2016 جرى إرسال قوافل لها بشكل شبه سنوي.